IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠欣興(3037)2021年第四季財報亮麗，法說會對營運後市亦釋出樂觀展望，激勵25日股價勁揚7.4％至261元，終場上漲4.53％、收於254元，雙創歷史新高。三大法人持續買超達3177張。

欣興上周股價震盪小漲4.96％，周線連4紅，三大法人上周合計買超783張，以投信持續買超達4886張最力挺，而24、25日在外資大舉回補帶動下，三大法人2天合計大買達1萬2138張。累計虎年開紅盤以來，欣興股價3周已勁揚達27％。

欣興2021年第四季合併營收305.64億元，季增8.6％、年增達35.38％，連3季改寫新高。毛利率27.7％、營益率18.71％，分創歷史次高及15年半高點。歸屬母公司稅後淨利49.96億元，季增達18.53％、年增近1.44倍，每股盈餘3.38元，雙創歷史新高。

累計欣興2021年合併營收1045.62億元，年增達18.97％、連4年改寫新高。毛利率22.63％、營益率12.6％，分創歷史次高及近14年高點。歸屬母公司稅後淨利132.22億元、年增達1.42倍，每股盈餘8.98元，亦雙創新高。董事會決議擬配息3.4元，金額亦創新高。

雖然時序步入產業淡季，BT載板、HDI及PCB等需求轉淡，但欣興受惠ABF載板需求續旺及新產能陸續開出，2022年1月自結合併營收104.77億元，月增2.32％、年增達40.66％，連4月站穩百億關卡、改寫歷史新高。

欣興財務長暨發言人沈再生23日線上法說時表示，2021年首季載板需求持續暢旺、稼動率維持70～75％的實質滿載水準，又以ABF載板需求較高，部分客戶希望能預訂更長遠的產能，現在若要訂新產能，可能都要排到2027～2030年。

而欣興2021年資本支出預算達344.71億元，並將2022年資本支出預算二度調升至約404.13億元、再創新高。沈再生表示，去年實際資本支出約300億元，今年約有20億元預算為去年遞延。整體而言，隨著產能陸續開出，預期投入的資本支出約有一半可轉換為營收。

欣興對營運後市釋出樂觀展望，包括多家外資及投顧法人均同步看好營運後市，多維持「買進」及「加碼」評等，並維持或調升目標價預期、介於265～450元區間。不過，亦有投顧法人基於營收年增率已達高峰、目前評價已合理反應，故維持「中立」評等持平看待。