童言無忌還是求生欲太低？1名網友因為母親早逝，被迫獨立之下10歲開始學下廚，如今已有一身好廚藝，某次他的堂哥一家人來拜訪他，2名小姪女大讚整桌佳餚，他則苦笑說因從小母親過世，只能自己學做菜，這時年僅5歲的小姪女突然脫口「（我）媽媽怎麼還沒死掉，這樣我也會煮飯了」，一旁的堂嫂瞬間臉綠。

該網友在臉書「爆怨二公社」發文表示，他自小因母親早逝，10歲起就學著自己煮飯，至今長大已練就一身好廚藝，前幾日他的堂哥、堂嫂帶著2位姪女拜訪，他也為此親自下廚煮了整桌好料，姪女飯後就在餐桌上誇讚他廚藝好，8歲的姪女說「叔叔煮飯好好吃喔，教我好不好？」他則說媽媽之後就會慢慢教的。

網友向姪女解釋因從小母親過世，只能自己學做菜，這時年僅5歲的小姪女突然脫口「（我）媽媽怎麼還沒死掉，這樣我也會煮飯了」。（翻攝自臉書「爆怨二公社」）

該網友說，他當時解釋因為他的母親很早就離世，他不得已必須學著下廚果腹，沒想到這時5歲的小姪女聽完後竟脫口「（我）媽媽怎麼還沒死掉，這樣我也會煮飯了」，話一出在兩姊妹身旁的堂嫂瞬間臉綠，無奈說「你現在是咒我早點死嗎？」接著就修理了女兒一番。

其他網友留言說「童言無忌，嫂嫂不要因為這樣修理孩子」、「妹妹沒有求生欲」、「其實媽媽打小孩是因為被影射廚藝不精」、「小孩子童言無忌她也不知道是什麼意思啊」、「媽媽太玻璃心了，不是你的錯」、「堂嫂的態度有問題，這樣就修理小孩，孩子能知道為什麼被修理嗎？」