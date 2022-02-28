告五人哲謙（左起）、犬青和雲安昨盡情在巡迴最終場演出。（相信音樂提供）

告五人犬青昨在演唱會忍不住激動情緒，感動得熱淚盈眶。（相信音樂提供）

告五人2月27日在家鄉宜蘭的母校宜蘭高中開唱，團員雲安、犬青和哲謙換上學生制服直呼：「告五人上課了！」搖身一變青春無敵的高中生嗨唱，台下粉絲也穿著各校制服同歡。告五人連唱膾炙人口的〈愛人錯過〉、〈好不容易〉、〈唯一〉、〈在這座城市遺失了你〉和〈披星戴月的想你〉等21首歌，讓近2000名粉絲聽得如癡如醉。

犬青看到行動不便的奶奶在台下聽歌忍不住淚崩，一度中斷演唱，她哽咽地說：「沒想到能再回到母校唱歌，又看到那麼多歌迷支持，再轉頭看到奶奶來，我真的很開心！平常我們工作忙，只能透過通訊軟體問候，所以很開心能夠唱歌給她聽！」她邊唱邊拭淚，讓歌迷心疼不已。演出結束她也與奶奶在後台相見歡，一見面祖孫倆又握緊雙手哭成一團，不過奶奶卻指定和哲謙合照，讓犬青破涕為笑。

主唱雲安和犬青都畢業於宜蘭高中，雲安分享：「我曾在體育館有很多表演、參加歌唱大賽的回憶，以前常常中午沒吃飯就跑去體育館練習。」他坦言當時把練吉他當好玩，從沒想過會回來開演唱會，「我也沒想過音樂成了畢生志業，而我也喜歡做這件事情，所以覺得自己很幸運」，也感性對歌迷說：「未來不知道會發生什麼事，但擁有你們的我們絕對不會害怕！」

犬青回憶人生參加的第一個唱歌比賽就是在宜蘭高中，當時拿到冠軍，奠定自己歌唱的自信心，「比賽讓我發現，原來唱歌是自己的一項才能」，她坦言在這個舞台上有了人生的轉折點，「是我人生新篇章的開始」，這次開唱意義非凡，她也希望用自身的經驗鼓勵歌迷勇敢探索自我、追夢，「回到母校演出，也讓我對自己從高中到現在所做的決定，都沒有後悔過」。

鼓手哲謙則是宜蘭高商畢業，不過高中時所參加的管樂團都會到宜蘭高中比賽，「因為管樂的關係也認識很多宜中的朋友，我還曾在那邊打羽毛球，實在有太多回憶了，我從沒想過自己有天會站在這個舞台上開演唱會！」他也開心地說：「學生活動中心的舞台空間比較大，所以演唱會上還特別設計了延伸台，讓我們可以走得更前面，和觀眾更沒距離，我覺得很棒！」

告五人2月中旬展開的「在這座城市遇見了你」巡迴演唱會，在台北和高雄2地的演出都受到爆滿歌迷的支持，〈好不容易〉獨佔KKBOX華語年度單曲累積榜冠軍，在獲KKBOX 年度風雲歌手後的隔天（27日）晚間則迎接巡迴演唱會最終場，告五人選在家鄉宜蘭的母校宜蘭高中開唱，演唱會結束後，告五人搭了夜車6小時趕到高雄，今（28日）晚間將在高雄燈會閉幕式帶來精彩演出。