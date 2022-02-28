台中市茂谷柑年後滯銷價跌，農委會主委陳吉仲28日到場與農友座談。（陳淑娥攝）

台中市茂谷柑年後滯銷價跌，目前庫存40％、約1000萬台斤，主要產地東勢區明正里農民叫苦連天。農委會主委陳吉仲28日到場與農友座談，台中市農業局長蔡精強希望中央補助70％經費，納入供應台中市學校午餐300到500公噸，加強促銷，陳吉仲允全力協助，並當場認購1萬箱10台斤茂谷柑加強促銷。

農委會主委陳吉仲28日前往東勢區與農友座談，包括立法院副院長蔡其昌、立委江啟臣及楊瓊瓔均出席關心。

明正里長盧永基表示，該里茂谷因品質好常遭冒名販售，另目前庫存約40％，約1000多萬台斤，生產成本也提高，希望農委會補助資材等，以及協助內銷。

陳吉仲指出，會全力辦好行銷工作，相關經費由農委會負責，建立制度，以打破消費者年後價跌既定印象；另疫情造成船期受阻船運成本提高，外銷獎勵金將提高1倍，從每公斤2元增至4元，並實施至5月底。

陳吉仲當場認購1萬箱10台斤茂谷柑，明天起請全聯及企業等加強促銷，甚至不排除以買茂谷送雞蛋等加強內銷；蔡其昌也認購200箱，加強農友促銷。

陳吉仲提到，禁止仿冒的最好方式就是做產銷履歷，農民1公頃，農委會會給1.5萬元獎勵，並補助人力等協助不會電腦的老農，將積極輔導產銷班。另加工可立刻啟動二加二，農委會協助找加工廠，全部啟動會讓茂谷柑產銷更好。

農業局長蔡精強表示，明正里茂谷柑90％外銷大陸，農委會針對外銷大陸補助從每公斤2元提升到4元是不夠的，希望比照東南亞提高至8元，否則外銷困難；另學生午餐也是可以開發的通路，希望中央補助70％，供應300至500公噸免費給學生午餐。

陳吉仲說，政府鼓勵使用在地食材，目前覆蓋率已達9成3，農委會樂意配合台中市。針對外銷大陸提高補助，重點不是補助，而是不希望產品倚賴單一市場，否則將來處理更麻煩。

另外，因應烏俄戰爭開打，秋行軍蟲盛行，國內玉米等製作飼料可能受影響，陳吉仲表示，將於二期作時在國內推廣種植約3萬公頃玉米，讓國內有一定的安全的玉米生產量。