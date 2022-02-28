國道三號南投路段27日發生一起男子持武士刀襲警事件，施姓駕駛酒後開車行駛國道後，因行車路線不穩遭警方攔停實施酒測，在進行酒測完後依法開單並要拖吊其車輛，沒想到施男突然情緒失控，竟拿出武士刀要攻擊員警，所幸員警反應迅速及時壓制，訊後魯莽的施男遭警方依公共危險、妨害公務及違反槍砲彈刀械管制條例等罪嫌，移送法辦。
國道警察局第七公路警察大隊指出，這起事件發生在27日晚間9點左右，施姓駕駛銀色自小客車行車不穩，當時名間分隊小隊長陳允宜及警員3人正在國道三號草屯交流道區域執行路檢勤務，攔查施男並當場測出酒測值0.76毫克，因涉犯公共危險罪，依法吊扣其車輛。
警方表示，當時施男在實施完酒測後，逕自走到其車輛後方行李箱，假意要拿取物品，沒想到實際上是拿出暗藏的武士刀，當時還拔刀企圖要攻擊警方，所幸當時機警有察覺到，在第一時間就進行壓制奪取刀械，才沒有釀成更大意外。
警方說，施男事後坦言是因為不滿自己酒駕被抓到，車子還要被拖吊，憤怒之下才會拿武士刀想攻擊警方，沒想到攻擊不成，最後還慘遭警方使用辣椒水噴整臉，還狼狽地被戴上銬逮捕；訊後警方依公共危險、妨害公務及違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，移送南投地檢署偵辦。
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