被問到2／26日台中本土一名案例及目前台中市疫苗施打狀況？台中市長盧秀燕表示，日前這名個案是外國人，因為他在台灣各港口從事驗船師工作，但因為居住登記地址在台中，因此這個案例歸台中。個案現在已收治治療中，所有足跡市府也都全數清消完畢，個案匡列的相關人員，PCR檢驗也均呈現陰性。

媒體關心是否因出現個案，疫苗有搶打情形？盧秀燕說，228開始是第24期的施打，市府提供4項疫苗，其中BNT預約率最高、高達98％的人想要施打，市府全數供應；至於其他幾種疫苗，預約均未超過5成，數量相對充足，推測為包括莫德納、高端、AZ疫苗相對充足，BNT較少，因此這3款疫苗沒有預約不夠的情形，反之量能非常充足；另外，代表目前台灣、包括台中，疫情還算平穩，雖然有個案，但市民對台中市還算放心，所以沒有搶打狀況。

盧秀燕指出，目前疫情平穩，加上這幾天遇到連續假日，各公共場所旅遊人數暴增，可能大家待在家中太久，想要出來走動，呼籲市民朋友及有外地來的遊客，還是要做好防疫工作，絕對不能疏忽、掉以輕心。

盧秀燕表示，中央宣布自3月1日開始要逐步解封，不過那是明天起，今日為止，還是要遵守解封前的相關規定，包括團體合照都要戴口罩，也不能逐桌敬酒；即使明日逐步解封，也不要掉以輕心，因為整個台灣感染的情形還沒有根絕、還沒有清零，尤其昨日有些縣市突然暴增一些案例，因為人是流動的，一定要做好防疫工作。