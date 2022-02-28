二二八事件75周年中樞紀念儀式，今年移師至基隆舉行，蔡英文總統致詞時指出，烏克蘭人民正為捍衛國家主權團結奮戰，呼籲各朝野，唯有團結國家能面對挑戰，自己身為總統，會負起「團結台灣、保衛民主」的責任。

二二八樞紀念儀式今日在基隆市民廣場舉行，今年主題「有心無懼‧河畔風起」，基隆市長林右昌陪同總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、二二八基金會董事長薛化元及受難者家屬代表高兆弘等與會。

蔡英文表示，最近幾天國際情勢快速變化，全世界看到烏克蘭人民為自己國家、民主自由團結奮鬥，堅持捍衛國家主權的決心，讓全世界追求民主自由的人民動容，也讓國際社會加強支持烏克蘭。

蔡英文指出，團結國家才能面對變局克服、挑戰，「作為總統團結台灣、保衛民主，是我的責任」，政府會持續密切因應國際情勢，同時告訴大家，不論面對任何挑戰，民主是唯一選項、團結是唯一方法，追求團結不等於忘記過去，反而更要銘記走果的路，時刻提醒自己，台灣今天的民主不是理所當然，才能珍惜當下、團結彼此，一起守護得來不意的民主、自由和人權。

蔡英文說，轉型正義和民主價值不是好走的路，也因此能理解受難前輩一路堅持信念，是多麼無比可貴的精神，謝謝家屬、民間團體長期督促政府，給予理解、支持及建議，相信願意面對歷史、從錯誤中反省的國家，會是能堅持民主的國家，這是轉型正義對台灣民主的意義，更是台灣人共同使命。