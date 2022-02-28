日本首相岸田文雄今天說，將在盡快凍結俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）等人資產同時，對與俄羅斯有同盟關係且支持軍事行動的白俄羅斯，也將檢討祭出制裁措施。

日本放送協會（NHK）報導，岸田今天在參議院預算委員會備詢，談到日本政府決定採取包括凍結蒲亭等人資產等制裁俄羅斯措施時說，這代表日本政府的強烈譴責之意，並跟國際社會合作，將盡速採取行動。

至於是否有必要對俄羅斯祭出進一步制裁，他說現在無法預測烏克蘭情勢今後發展，必須持續關注。

岸田說，日本政府會密切關注未來情勢發展，重視與國際社會的合作，「站在我國立場也必須要思考行動」。

談到對白俄羅斯祭出制裁時，岸田說白俄支持俄羅斯這次的軍事行動，日本政府也給予嚴厲譴責，「有關制裁目前雖然仍在檢討中，但會盡快做出結論」。

外務大臣林芳正同場合備詢時說，美國及其他七大工業國集團（G7）成員已表明制裁白俄，日本正持續對白俄政府高層官員等個人祭出制裁措施進行檢討。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1110228