「新竹少年刑務所演武場」藝文館舍目前推出「竹塹城散策三部曲」特展二部曲「工藝篇」。（陳育賢攝）

新竹市廣州街市定古蹟「新竹少年刑務所演武場」藝文館舍於去年11月開館營運，目前除了靜態工藝展外，近日也完成古蹟光環境點燈作業，每日休館後的下午5時30分至晚間10時亮燈，成為北大路夜間的一大亮點，讓新竹城市光環境再升級。

新竹市文化局長張馨之表示，「竹塹城散策三部曲」特展中的二部曲為「工藝篇」，介紹新竹在地工藝特色及呈現當代的新竹產業變遷歷程，包括在地傳統手工業伴隨社會產業結構的改變逐漸蛻變，精雕的木藝、珠光的螺鈿、纖細的蓪草、剔透的玻璃、彩繪的燈籠等，如何從民生用品逐漸進階成為精緻且富涵藝術氣息的藝品。

而今日的新竹在發展尖端的科技業之際，同時也守護著傳統工藝，傳承「技藝」也保存「記憶」，向市民展現這座古城新舊交織的魅力。

張馨之說，此次工藝篇展覽別出心裁，展覽品項豐富，木藝類代表展品計有蔡楊吉的「禮廉傳家」、葉佳讓「鰲魚觀音」等；螺鈿類展品則有陳甫強的「四季小屏風」、「珠寶盒」等。

蓪草類展出張秀美的蓪草花、蓪草畫及工藝材料等。玻璃類展品為鄭木連「再生」及「凡走過必留下痕跡」。花燈類展品為蕭在淦的年節燈籠。

現場還有嬰兒椅、竹籃、傳統竹製題字燈籠以及相關多媒體影音介紹觀看，期待能帶給參訪觀眾1場精采的視覺工藝饗宴。工藝篇展覽日期自即日起至5月8日止。

文化局指出，配合新竹城市光環境營造，此次演武場燈光設計，邀請專業燈光設計團隊，以光洗牆方式均勻照亮牆面，彰顯立面細節。

這是繼新竹公賣局、新竹州廳、新竹市美術館、消防博物館、新竹州圖書館人行道、護城河、影像博物館、新竹公園大階梯、孔廟後第10處光環境景點，為城市光譜再增添一筆亮點。

光設計則是秉持以光賦予老舊建築新生命的理念，讓其與現代化都市共生共榮，用燈光描繪出建物輪廓，透過不同層次的照明讓建築更加立體，每日下午5時30分至晚間10時亮燈，歡迎民眾夜間漫步舊城區，感受美麗的古蹟夜景。

另，新竹少年刑務所演武場開放時間為周二至週日上午9時至下午5時，免費入館，歡迎民眾踴躍參觀。相關訊息請上文化局官網https：／／culture.hccg.gov.tw查詢。