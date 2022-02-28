水公司員崠淨水廠放流水已排入竹東河濱公園生態池，民眾在中間的生態池釣魚。 （羅浚濱攝）

竹東河濱公園3個生態池缺水變成「青青草原」，竹東鎮公所辦理員崠淨水廠廢水排放管線埋設工程後，水公司三區處應環保局要求設置儲留池及流量計也完工，讓放流水附合汙水排放標準，近日放流水已開始排入生態池，預許5月再現荷花盛花美景！

員崠淨水廠是取上坪溪水，經淨化處理後，每天供水2.5萬噸給竹東鎮民生用水，因設備老舊，水公司三區處以2.99億元辦理擴建工程，預計今年7月完工後，日供水可提升到4萬噸，經廢水處理的放流水將從115.6噸提升到156噸，回收利用或排入頭前溪。

竹東鎮長張順朋說，竹東河濱公園有3處生態池，往年每到夏季都出現荷花盛開景象，因水源不穩定及乾旱致雜草叢生，公所研究後認可利用員崠淨水廠的放流水，接管改排到生態池，恢復以往生機。

縣議員張益生透過立委孔文吉協助，水公司 補助竹東公所901萬元，辦理員崠淨水廠廢水排放管線埋設工程，去年5月埋設完成1公里多的明、暗管後，除了中間生態水池有點水外，2個生態水態池仍乾涸如故，主要是環保局要求放流水要符合汙水排放標準。

水公司三區處編列190萬元，在員崠淨水廠設置儲留池及流量計，讓放流水符合環保法規，鎮公所也將生態池的雜草清除，日前已正式接管，在生態池的進水口已不斷冒出水源，並有民眾在中間的生態池釣魚。

張順朋指竹東河濱公園3處生態池面積很大，員崠淨水廠的放流水要注滿可能要2、3月，預計5月將能再現荷花盛開景象，使民眾春天到竹東河濱公園賞櫻花後，夏天再來賞荷花。