228事件75周年，嘉義縣政府今天舉辦228事件紀念音樂會，以「和平／非暴力」為主軸，縣長翁章梁表示，用音樂會的形式來記念這件對台灣有重大意義的歷史事件，祈佑我們不再重蹈覆轍，並反思歷史傷痕帶來的教育意義。

音樂會由新港國中弦樂團、鄒族風笛表演藝術團、聲樂家蕭呈叡先生及台灣基督教長老教會嘉義中會共同演出，以柔性的方式傳遞和平、非暴力的理念。縣府指出，因新冠肺炎疫情影響，以簡單、隆重的音樂會向受難者及其家屬致意。

嘉義縣長翁章梁表示，紀念228事件是為了讓我們反思歷史帶給我們的教育意義，希望大家記住228事件的歷史經驗，更應該追求和平、非暴力。

音樂會後，翁章梁帶領現場來賓施放象徵「和平／非暴力」、「自由／和平」的氣球，祈盼社會能夠有多一點的尊重與包容，另，為感念受難者為台灣民主的犧牲與奉獻，嘉義縣各機關於今日降半旗，表達對受難者最高的敬意。