近期比特犬攻擊事件時有發生，農委會因此將比特犬及混種犬列為指定禁止飼養輸入或輸出之動物，並自2022年3月1日生效，已輸入或飼養者，應於今(28)日前向所在地直轄市、縣(市)主管機關登記備查，始得繼續飼養，否則將依法最高開罰新台幣25萬。

由於近年比特犬傷人事件頻傳，農委會因此修正「指定禁止飼養輸入或輸出之動物」，除了原本禁止飼養、輸入或輸出之動物如美洲巨水鼠科動物、食人魚、電鰻科動物外，也將比特犬、美國比特鬥牛犬(American Pit Bull Terrier or American Pit Bull)、美國史大佛夏牛頭犬(American Staffordshire Terrier)列入其中。

農委會表示，新法將於2022年3月1日上路，已輸入或飼養前點第二項所定犬隻者，應於2月28日前向所在地直轄市、縣(市)主管機關登記備查，始得繼續飼養，但不得繁殖；登記備查後，飼主、飼養地點變更或犬隻死亡時亦同。

此外，前項已完成登記備查之飼主為特定寵物繁殖業者，其登記備查之犬隻得繼續繁殖，且經繁殖之犬隻出生後，應即向所在地直轄市、縣(市)主管機關登記備查，前項繁殖後之犬隻，不得再行繁殖，其飼主、飼養地點變更或死亡時，應向所在地直轄市、縣(市)主管機關登記備查。

農委會為強化具攻擊性犬隻飼主的管理責任，已依據「動保法」第20條第3項規定授權公告，包括比特犬等6種危險性犬隻及無正當理由曾有攻擊人或動物行為紀錄之犬隻，其出入公共場所或公眾得出入之場所應由成年人伴同，應以長度不超過1.5公尺之繩或鍊牽引，也應配戴不影響散熱之透氣口罩，違反規定者，處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。