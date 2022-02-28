遊客到蕭如松藝術園區賞觀水彩畫家劉木林作畫，有的拍照了解渲染技法，做文化知性之旅。（羅浚濱攝）

今年是知名畫家蕭如松百年冥誕，新竹縣文化局規畫系列活動，在竹東蕭如松藝術園區先推出水彩畫家劉木林的旅情個展，228連假陽光普照，不少民眾到竹東河濱公園賞櫻後，順道探訪園區穿上日本和式浴衣打卡，劉當場繪畫展現畫技，吸引遊客拍照了解渲染技法，做文化知性之旅。

劉木林在蕭如松藝術園區展出29幅畫作，是台灣、新加坡及大陸的風景，融合東方水墨思維，加上西方水彩技巧，東西合併的畫風，都是一氣呵成，氣勢澎湃。

劉木林說，他的水彩技法是結合東方水墨韻味跟西方美彩，作畫時需要保持紙張的濕潤，用水份的暈染效果及融合方式，才能創造出這種渲染技法。

劉木林喜愛大自然，有許多作品是野外寫生完成，有的則受限時間就先拍照，再回畫室作畫，有的畫家作畫前要品酒，有人喝咖啡，他則是聽音樂，邊聽音樂邊作畫，當創作大畫時，就聽較震撼的交響樂和喜多郎的音樂，當創作小品時，便聽柔和的輕音樂。

劉木林說，台灣大自然風景很美，古厝都十分有特色，他畫大自然風景，都將景緻透過水彩渲染，呈現出自然的氣勢，古厝也有一股懷股幽情。

劉木林不是學院派出身的畫家，他學生時期是學板金，但他很喜歡繪畫，至今每天都在作畫，作品的水墨韻味已達到精準性，也獨樹一格，獲獎無數，在國際邀展80多次，國內外聯展300多次。

228連假天氣好，造訪園區的民眾穿日本和式浴衣拍照打卡，看劉木林現場作畫，都說真有偽出國日本之感，又能欣賞到藝術家劉木林現場作畫，渡過一個充滿文化知性之旅的假期。