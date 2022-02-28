不少人喜歡看靈異故事或相關電影，滿足內心追求神祕感的慾望，但如果在現實生活中遇上，感覺會是如何？多數時候都不太舒服，退休刑警高仁和曾在節目上分享一則親身經歷，他當警察期間夜半值勤在殯儀館顧大體，當晚的經歷印象太深刻，膽子不小的他竟被嚇到尿褲子，而真相根本神展開。

高仁和日前作客《新聞挖挖哇》，聊到親身經歷的靈異事件，他當警察時曾經被派去殯儀館值勤，在那裡看守大體，站崗時間是深夜11點到凌晨3點，他全程都繃緊了神經，但總有生理需求，實在憋尿憋到不行了，只好摸黑去上廁所。

高仁和回憶當時，該殯儀館內部現在已經改建得美麗敞亮，但當時還沒改建前，裡頭多數地方都很陰暗，去廁所的路更是漆黑一片，讓他在行進間總覺得背後有人，因為實在太害怕，於是跑到民權東路那側的大王椰子樹下小解，結果尿到一半，一個身高不到160公分、全身穿著黑衣服、黑膠鞋的阿伯，突然大力拍了他的肩膀問：「警察先生你在幹什麼？」，高仁和嚇破膽，當場整件褲子都尿濕了。

後來才知道，這個全身黑的阿伯，是殯儀館裡負責清洗大體的工作人員，當時只是很正常的在工作時間出沒於工作場合，但不知情的高仁和被他嚇個半死，直呼：「人嚇人會嚇死人」，旁人建議他去旁邊的大廟收個驚，他卻覺得好像哪裡怪怪的，「被人嚇到是要收什麼驚啦！」。