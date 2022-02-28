台中市政府在東區東峰公園二二八紀念碑前廣場舉辦和平紀念追思會，市長盧秀燕帶領與會者獻上百色百合花，象徵珍愛和平。（馮惠宜攝）

台中市政府在東區東峰公園二二八紀念碑前廣場舉辦和平紀念追思會，市長盧秀燕向受難家屬致意。（馮惠宜攝）

二二八事件七五周年，台中市政府在東區東峰公園二二八紀念碑、大里區國光公園分別舉辦和平紀念追思會，正值烏俄戰火延燒之際，市長盧秀燕致詞時表示，今年活動主題是珍愛和平，是人類普世價值，也正符合國際時事，藉由追思紀念活動，盼用包容化解歷史傷痕，傳達愛與和平的期望，也期望俄羅斯及烏克蘭的戰爭可以盡早結束。

二二八和平紀念日，台中市政府舉辦兩場追思會，在東峰公園二二八和平紀念碑前廣場由市長盧秀燕代表向二二八受難家屬致意，而國光公園部分則由副市長黃國榮代表市府出席，分別帶領受難者家屬獻上色色百合花，傳達愛與和平。

追思會上，盧秀燕強調，今年的主題是珍愛和平，她強調，珍愛和平是人類永遠的普世價值，75年以前人類沒有珍愛和平才會發生二二八事件這樣不幸的悲劇，75年之後在世界某些角落，還有這樣的事件再發生，我們要永遠記得教訓、永遠珍愛和平。

黃國榮則表示，過去發生的歷史事實我們無法抹除，我們應該謹記歷史教訓，並轉換成團結向前的力量，同時珍惜當代民主自由帶來的經濟成果和社會福祉，感謝二二八事件先賢、先烈的勇敢事蹟，市府也希望透過追思紀念活動，向二二八的偉大英雄獻上最高敬意。

二二八關懷協會理事長周弘奇代表家屬致詞，他強調，台灣現在的民主自由、得來不易，應該好好珍惜，台灣不應有仇恨，台灣人民要攜手創造台灣更美好的未來。

民政局長吳世瑋表示，市府相當重視二二八這個日子，每年透過不同的主題活動，來追思紀念在這個事件中不幸喪生的人民，也期盼用愛去化解歷史傷痕，透過理解轉化悲情，讓台灣未來更好。