俄羅斯入侵烏克蘭，引爆雙方激烈軍事衝突，至今未有緩解跡象，許多烏克蘭民眾的生命飽受威脅，Google也因此宣布將關閉顯示烏克蘭即時交通與人潮的功能，避免相關人士透過此方式了解在烏克蘭境內的人潮聚集狀況。

綜合外媒報導，Google官方正式宣布，將暫停旗下地圖「Google Maps」在烏克蘭境內顯示人潮與路況的功能，並確保相關功能不會進一步危害烏克蘭的公共安全。對此，Google表示，與當地人員協調後決定停用相關功能，以保護烏克蘭人民的安全。

報導指出，先前有研究人員透過Google地圖了解位在烏克蘭的軍事活動，加州蒙特瑞密德伯里國際研究學院（Middlebury Institute of International Studies）一名教授更表示，在俄羅斯總統普丁宣布發動攻擊前，Google地圖偵測到交通壅塞現象，沒想到竟然是俄羅斯大軍朝烏克蘭邊境移動。

除了Google暫停旗下Google Maps的流量監控外，他們也禁止俄羅斯官媒在YouTube或Google投放廣告獲利。此外，推特也暫停烏克蘭及俄羅斯的廣告投放，並透過演算法限制未追蹤用戶的貼文不會出現在頁面上，以確保「誤導及濫用性內容」不會影響到推特上的公共安全訊息。

而臉書母公司Meta上周遭俄羅斯監管機構指控限制俄羅斯4家官媒的帳號，因此俄羅斯也將部分限制該國用戶訪問Meta旗下社群平台，不過Meta官方仍希望俄羅斯民眾能透過旗下社群軟體傳達聲音。