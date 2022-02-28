國內本土今天新增9例，分別於桃園7例最多、新北1例、台南1例，其中有5例都是10多歲以下的兒童。

指揮中心發言人莊人祥表示，桃園的7例中，案20580為未滿5歲男童，是案20555、20556的同住家人，於居隔採檢陽性，Ct值14.8；而富林國小採檢站目前共採237人，驗出一位陽性個案為案20617，未滿10歲女童，曾上過同校教師20563的一堂課，Ct值22.6。

案20618為10多歲女童，是案20559的課後班同學，居隔採檢陽性，Ct值18.7；另外，觀音國小採檢站共檢出2位陽性個案，為案20619、20620，前者為未滿5歲男童，Ct值36，後者是未滿10歲女童，Ct值為31.5。

另外，案20622則是案20619的母親，是因陪同居家隔離時確診。

案20621為一名30多歲女性，任職於某公司的會計，曾與案20557在2月23日時有職場接觸，Ct值為19.1。

莊人祥表示，新北個案20623是60多歲女性，為案20396的母親，曾在2月24日居家隔離時採檢陰性，但2月27日因出現喉嚨痛，當天採檢就變為陽性，Ct值25.6。

莊人祥表示，台南個案20581則為高雄煉油廠群聚相關，是一名20多歲男性，是台南市個案19862的同事，2月14日曾有職場接觸，2月15日採檢陰性，但仍在居家隔離期滿前採檢陽性，Ct值為31，今日的9例個案中共有2例為居隔期間陰轉陽個案。