中巿大墩文化中心將推出「女性藝術家邀請展」，邀請民眾來打疫苗賞藝術。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

中巿大墩文化中心配合疫苗施打政策，提供空間試辦「定時定點」疫苗外展接種站，自3月1日起每週二及週四下午3時30分至5時30分提供接種服務。中市文化局28日表示，3月5日起將推出「2022台中市女性藝術家邀請展」，展出126位女性藝術家作品，邀民眾打疫苗賞藝術。

中市新冠疫苗截至25日已接種逾578.3萬劑次，除228連假加開7處外展接種站，包括台中火車站、建國市場、東協廣場、文心森林公園及家樂福的青海、西屯、豐原等3家門市外，大墩文化中心從3月起開辦疫苗接種外展站，提升疫苗接種普及率。

文化局表示，大墩文化中心安排疫苗為「莫德納」，每場次提供100位民眾施打，民眾在3月份期間可在「1922平台」預約，攜帶健保卡和疫苗黃卡前往大墩文化中心施打，目前全球疫情仍為嚴峻，呼籲打好打滿一、二劑及第三劑追加。

文化局指出，大墩文化中心於3月5日至23日將推出「2022台中市女性藝術家邀請展」，將展出126位女性藝術家作品，呈現女性在不同時代、年齡及身分所關注焦點，包括母親、妻子、女兒、教師、家管或醫師等，在各自的生活及職場經驗中淬鍊出人生風景，值得細細品味。

文化局鼓勵民眾到大墩文化中心施打疫苗、欣賞精采藝文展覽，但須配合全程佩戴口罩、量測體溫、雙手消毒、實聯制及禁止飲食等防疫措施。