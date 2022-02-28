馬英九不出席228活動 柯文哲曝「不讓致詞」原因

今天是二二八事件75周年，傳出因台北市長柯文哲不讓前總統馬英九致詞，讓馬英九決定不出席台北市政府所辦理的追思紀念會。對此，柯文哲今受訪時說明，若賴清德副總統要來，是代表中央政府致詞，後來賴清德、馬英九都不來。

馬英九今早被問及，不出席活動是否因柯文哲未安排他上台致詞？馬表示稱「大家分開辦也很好」。

柯文哲說，北市府是主辦單位，有兩個協辦單位，一個請賴副總統，一個請馬英九，他認為反正社會本來需要對話 ，透過對話，對立、紛爭可以化解，後來也許獨派有壓力，去年賴清德就不來， 但事先講好兩人都上去講，賴清德不來，他又不能轉過頭向馬英九說不要來。

柯文哲接著說，今年北市文化局在辦的時候，他認為如果要減少衝突，今年只有主辦單位可以致詞，若賴清德要來的話，他是中央政府代表，因此北市府、中央政府代表、基金會董事長、家屬代表致詞，後來賴清德突然不來，前幾天接到局長消息說馬英九也不來，故事就是這樣。

柯文哲說，他的態度是，大家要對話、溝通都樂觀其成，盡量讓大家有對話基礎，所以把去年跟今年來龍去脈講一遍。

對於現在似乎無法化解？柯文哲說，如果能化解就不會搞75年，這社會本來就會有爭執，出發點是說，大家盡量對話、不要對立，這是目標，過程當中不如人意，這也沒辦法，至少在他能力範圍內，盡量讓大家對話。

面對獨派對柯文哲不諒解，將來如何化解？柯文哲強調，有溝通還是好，愈不溝通，誤解完全沒有機會解釋，你去講了，也不是100％解決問題，也許70％，溝通會愈來愈好，這社會慢慢建立溝通的文化，就好像當醫生，要如何治療也要跟病人、家屬溝通，不是片面決定怎麼治療，盡量建立溝通文化。

對於蔡總統稱中正紀念堂轉型正義應審慎推動，柯文哲回說，「本來就要審慎評估啊！」他笑稱，好險中正紀念堂不是北市府管的、是中央政府文化部管的，所以先讓小英政府出馬，她說要做怎做北市再因應。