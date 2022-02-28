二二八中樞紀念儀式今年在基隆舉行，罹難家屬代表高兆弘點出，中正紀念堂轉型問題，他認為，真正受人尊敬的人，是自然而然存在心中，不需銅像或大紀念堂。蔡英文總統致詞時回應，政府會審慎推動，民主國家不該再以威權形式紀念卸任總統。

高兆弘是受難者陳炘的外孫，他說，二二八事件不幸發生，只能嚴肅面對，現在所有受難家屬盼釐清真相、追究加害者責任、賠償受害者損失、教育年輕一代，但經過75年這些事還沒有完成，相信政府不是沒做事，但做得還不夠，這些如果沒有完成，受難家屬無法真正放下、原諒。

高兆弘指出，對加害者責任追究不是報復，而是讓大家知道做錯事要出來面對、承擔責任。他認為，加害者包含責任重大的領導階層、無知的執行人員，228事件有這麼多人民無故死亡失蹤，最高領導階層本來就有不可逃避的主要責任，就像今天只要政府做得不好，大家不都要追究執政者的責任嗎？

高兆弘進一步提及，中正紀念堂廢存爭議受到許多罹難家屬關心，真正受人尊敬的人，是自然而然存在心中，不需銅像或大紀念堂崇拜，現在紀念堂由全民稅金負擔、公家單位經營，其中讓受害者付稅金維護情何以堪，他認為，若支持蔣介石，可以帶回自行安置，公家單位的紀念堂請結束，把它拿出來作為一個全民更有共識的新用途，才是民主社會應有的擔當。

對此，蔡英文回應，中正紀念堂轉型工作，政府會審慎推動，一個民主國家不該再以威權形式紀念卸任總統，這是原則；關於國家不法的平復工作、政治受難者權利回復、創傷及療癒工作，以及政治檔案開放及研究工作等，會移交不同部會執行。

蔡英文強調，每一位總統歷史定位應該由人民決定，政府有責任介入威權的加害體制，有責任讓人民充分了解真相，再做客觀評價，希望在民主足夠穩固、受國際肯定的台灣，朝野政黨、社會各界可用理性、成熟態度，步入民主發展方向，繼續落實轉型正義工作。