女星伊能靜2015年和大陸男星秦昊再婚，夫妻育有女兒「小米粒」，伊能靜近年則把事業重心轉往大陸，而不吝嗇分享生活大小事的她，近日則在網上開箱北京豪宅，伊能靜興奮介紹家中裝潢和擺設，她也提到，有人好奇她的家具為何會「破破爛爛的」，而伊能靜則解釋，這些家具都是她從古董市場來的，難免會有歲月的使用痕跡。

伊能靜日前在小紅書開心北京豪宅，影片一開頭，她就介紹天花板上的水晶吊燈，這是伊能靜從法國運回來的，她興奮說：「當時等2、3個月，就真的好美哦」，接著伊能靜再介紹另一展花造型吊燈，這也是她從古董市場挑來的戰利品，伊能靜還介紹，吊燈是燭臺改造、裡面的零件都還是舊的，不難聽出她對親自挑選的古董家具相當喜歡。

伊能靜開箱北京豪宅，家具和擺設走歐式浪漫風格。（圖／取材自伊能靜小紅書）

伊能靜的豪宅裝潢走歐式浪漫風，有許多古色古香的家具，伊能靜笑說，家中有很多「古董小角落」，鏡頭接著拍到櫃子、椅子和桌子，伊能靜也自曝：「很多人問我，我們家的家具怎麼都破破爛爛的」，對此，伊能靜則指著椅子坐墊的布說：「想想看這個布，可能幾十年都沒有改變過。」

接著伊能靜走到客廳介紹古董架子，上頭還擺著銀器茶壺，她強調：「大家不要覺得上面髒喔，它很乾淨，是因為這個木板已經舊了」，伊能靜還介紹，她從古董市場買回來的復古屏風等等，伊能靜的北京豪宅擺了很多經過時間洗禮的的古董家具，影片曝光，讓網友都看呆了，稱伊能靜是「古董控」，大讚她很會過生活。