消防人員到場緊急救護和查看林姓父子們的情況。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

苗栗市林姓3父子檔28日早上搭乘漁船從青草漁港出海釣魚，返航時撞擊到岩石，船隻也擱淺岸邊，消防人員獲報後到場查看傷勢，所幸3人都僅有輕傷。

根據了解，父子3人今早搭船出海釣魚，往北朝新竹方面移動，返航途中遭大浪拍擊船隻，導致船隻撞擊岩石，擱淺在龍鳳漁港北岸。

苗栗消防局第二大隊小隊長田志中說，消防局接獲報案後，出動竹南、造橋分隊共4車9人馳援，到現場時父子3人都在岸邊等待救援，其中51歲的父親手指明顯受傷，22、23歲的2名兒子則是腳部輕挫傷，目前都送往醫院治療，無生命危險。