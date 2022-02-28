「AV男優」歌手陳凡騏募資發片圓音樂夢。（陳凡麒提供）

台灣首位「AV男優」歌手陳凡騏，為了完成音樂夢想，在嘖嘖平台上為他的第一張創作專輯進行募資，預計目標將可募款到40萬，身為創作歌手的他，這次收錄10首歌曲讓粉絲大飽耳福，而他為了刺激買氣，也透露這次歌曲MV挑戰最大尺度的跨界合作，且已如火如荼進行中，他意外透露時常在影片中展現的私密部位「小凡麒」最近去割包皮，手術過程痛得讓他直喊「一度痛到想放棄生命的那種劇痛」。

陳凡騏坦言割包皮一切都是為了工作，透露某次工作被女優用牙齒刮傷，雖然爆血依然有完成工作，之後還有過兩次爆血的經驗，為了怕再次在拍攝過程中影響到合作的對象，同時降低感染機率 ，所以毅然決然去開刀。由於「小凡騏」的血管位於靠近包皮的位置，有一條血管在手術時被割斷，於是造成明顯的血腫，陳凡騏回家發現傷口破裂，血腫凝塊卡在洞口無法復原，所以當晚他親自在家居家手術，將皮下血腫擠出，體驗無麻醉的疼。

但割包皮的經驗，讓陳凡騏首次體會人生最痛，他一度痛到想放棄生命的那種劇痛，剛割完的幾天，都是伴隨著止痛藥度過，他害羞表示：「現在還在恢復跟習慣現在的小凡騏。」陳凡騏專輯募資可上「嘖嘖平台」查詢。