台南1名68歲婦人小芳（化名）因罹患黃斑部病變又有慢性病，窮困潦倒之下向3名兒女索討生活費1萬5，最終遭法院判駁回，理由是小芳早在42年前就離婚，並把子女全丟給前夫扶養，42年來僅看過孩子2次，當年離開時最大孩子僅6歲，至今根本完全不記得母親樣子，3子女因此提告免除扶養責任。

判決書指出，現年68歲的小芳42年前與前夫離婚、結束短暫7年婚姻，所生的3名子女則全交給丈夫扶養，42年來僅探視過孩子2次，不料近年來她因為沒有謀生能力，身患黃斑部病變以及高血壓、糖尿病等慢性疾病，，向3名子女索討每人每月5240元扶養費，遭到子女拒絕。

小芳主張因為她有子女，無法獲得低收入戶補助、殘障補助，依109年度台南市平均每人每月消費支出為21019元，扣除每月領取的勞保退休金5300元，請求林姓3兄妹每月共給付15719元，3人各自給付5240元扶養費。

但3名子女說當年離婚時分別僅6歲、4歲、3歲，成長過程全由父親扶養，根本不記得母親長相，至今仍未主動聯繫見面，認為沒有扶養母親的義務，小芳對此不否認指控，法院因此判駁回索討扶養費請求，免除3兄妹的扶養義務。