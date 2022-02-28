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●俄烏戰事持續緊繃，西方國家持續加重對俄羅斯的制裁力道，宣布將俄羅斯逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）。俄羅斯總統普丁下令俄國的「核威懾戰力」就戰備位置，意味著俄國不排除動用核武，北約與美國同聲譴責。亞洲時間周一午後美股道瓊指數期貨大跌505點或1.5%，稍早前一度跌近600點或1.73%。標普500指數期貨目前跌2.12%，稍早前重挫2.51%。那斯達克100指數期貨目前跌2.3%，稍早前下挫2.74%。風險型資產遭到拋售，比特幣價格下跌2.06%，報37840.44美元。俄國盧布崩跌近30%，報119兌一美元，再創歷史新低。

●避險需求帶動金價上漲1.2%，暫報每盎司1910美元。全球主要鈀金供應國俄羅斯發動戰火，鈀金（palladium）目前大漲5.59%，為每盎司2498美元。

●俄烏戰火延燒，在供應受阻的預期帶動下，周一原油價格飆漲，目前美國期油大漲5.46%，為每桶96.59美元。布蘭特期油大漲5.33%，為每桶103.15美元。天然氣期貨價格上漲2.46%。

●烏克蘭國防部宣布兩國代表已同意在沒有任何先決條件下，於烏克蘭和白俄邊境進行談判。烏克蘭總統澤倫斯基表示，他願意「試著」與俄羅斯談判，但對於談判成果抱持懷疑態度。

●《衛報》報導，烏克蘭「國家特種通訊與資訊保護局」宣布白俄羅斯戰機已經起飛，正朝向烏克蘭而來。白俄羅斯27日舉辦公投，結果顯示有65%的白俄選民同意放棄無核和中立條款，並同意延長總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）任期，此外，白俄人民也同意俄羅斯軍隊永久長駐。

●路透社援引消息人士報導，英特爾選定在德國馬德堡（Magdeburg）興建新晶片廠，可能於3月4日正式公布相關決定。英特爾去年9月宣布未來10年估將投資高達950億美元在歐洲興建數座晶片廠，該美國晶片大廠原定於去年底公布兩座新晶片廠的選址，但迄今尚未揭露。

●日本經濟產業省公布，日本1月工業生產指數較去年12月下跌1.3%，跌幅超出市場預期的月減0.7%。其中，汽車生產較上月下滑17.2%，為4個月以來首見衰退。該部門預期日本2月和3月工業生產分別成長5.7%和0.1%，但也表示這項預測尚未將俄烏局勢納入考量。

●外媒報導，歐盟將擴大對俄羅斯個人的制裁，考慮納入現有制裁未包括的其他俄國富豪與權貴，包括俄羅斯寡頭Alisher Usmanov、Alfa集團董事長Mikhail Fridman、金融巨頭Petr Aven、億萬富豪Alexei Mordashov和俄國政要Dmitry Peskov。

●配合英國政府制裁俄羅斯的計畫，能源巨擘英國石油（BP）周日出脫俄羅斯國營石油公司Rosneft近2成持股，此舉可能導致高達250億美元的潛在虧損。BP現任與前任執行長Bernard Looney、Bob Dudley亦立即辭去Rosneft董事職位。

●挪威總理Jonas Gahr Store周日宣布，在俄羅斯入侵烏克蘭後，挪威央行投資管理公司（Norges Bank Investment ManagementNBIM）已經凍結其持有的俄羅斯投資組合，並準備出清所有俄羅斯資產。NBIM管理的資產超過1.3兆美元，是全球最大的主權投資基金之一。

●加拿大、法國、德國、義大利、日本、英國與美國等七大工業國（G7）領袖揚言對俄羅斯祭出新制裁，美國國務卿布林肯表示，G7將團結一致，共同捍衛烏克蘭和所有國家的自由與主權。

●繼德國之後，美國也宣布將直接運送「刺針飛彈」到烏克蘭，目前正在進行物流準備。

●因應西方國家將俄羅斯踢出環球銀行金融電信協會（SWIFT），俄羅斯央行宣布支持國內市場的方案，包括俄羅斯證券將不接受外國客戶的賣單，以及央行將恢復在國內市場購買黃金等措施。該央行表示，俄國將使用自家的支付系統SPFS，並強調俄國擁有必要資源，足以維持金融穩定。

●市場觀望俄烏局勢發展，周一亞股普遍抗跌，中國滬綜指早盤收跌0.1%，滬深300指數跌0.4%，深圳創業板指數早盤微升0.1%，上證科創板50成份指數微跌0.1%。香港恆生指數跌幅收斂，目前跌近1%，稍早前一度跌1.4%。日經225指數小漲0.19%，收在26526.82點，早盤一度跌0.8%。東證一部指數收漲0.57%，為1886.93點。南韓KOSPI指數收漲0.66%，為2694.51點。

●歐洲股市周一開盤料將大幅下挫，目前英國富時100指數期貨下跌1.42%，德國DAX指數期貨跌2.95%。根據金融衍生品交易服務商IG Group，英國FTSE指數開盤估將下跌117點，為7370點。德國DAX指數開盤估跌538點，為14007點。法國CAC 40開盤估跌228點，為 6521點，義大利FTSE MIB指數開盤估跌968點，為24761點。（編輯：柯婉琇）