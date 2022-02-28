綜合媒體報導，最新烏克蘭民調指出，烏克蘭總統澤倫斯基獲得90%以上支持，更有70%烏克蘭人認為會戰勝俄羅斯，對此，前綠委林濁水認為，真可怕的聚旗效應。
林濁水今（28日）在臉書發文表示，2020年烏克蘭社會學團體「評級」民調結果顯示，只有27%願意支持澤倫斯基連任，但是現在是澤倫斯基已成民族英雄，支持度達到神話級的91%，真可怕的聚旗效應。所謂的聚旗效應，據《維基百科》資料顯示，當國家面臨戰爭或是危機時，其國家領導者在此期間會獲得很高的支持度。
對於澤倫斯基的高民調，批踢踢網友也表示，「滿意度從20%升到90%，佩服！承認看走眼」、「澤倫斯基扛著斬首壓力，用輿論戰也用得很好」、「未來不管怎樣，都是21世紀歷史人物」、「不能死啊只能活捉，死了就變成神了」、「他如果真的戰死，俄羅斯真的會完蛋」、「正常，是我也支持，這麽有種的總統誰不喜歡」。
不過，也有網友認為「我覺得還是看到最後吧，現在都太早了」、「修但幾類，這時候還有辦法做民調」、「民調熱呼呼，城市卻變成斷垣殘壁了耶」。
文章來源：PTT論壇網址
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