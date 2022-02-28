面對俄羅斯進攻，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，烏克蘭人不會放下武器。

烏克蘭非政府組織「社會學評分團」（Rating Sociological Group）昨（27）日公布民調，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的支持率高達91%，70%民眾認為烏克蘭會打贏俄羅斯。

《耶路撒冷郵報》（Jerusalem Post）報導，除了烏東2分離地區及克里米亞半島外，「社會學評分團」一共調查烏克蘭全國各地2000名18歲以上民眾的意願，民調顯示澤倫斯基的支持率高達91%，民眾對他的支持幾乎橫跨全國，西部、中部地區的支持率超過90%，東部及南部地區的支持率也超過80%。

只有6%受訪者不支持澤倫斯基，3%無法回答。

民調也顯示多數烏克蘭人相信能戰勝俄羅斯大軍，高達70%受訪者秉持這樣的樂觀態度，16%不確定烏克蘭能否打勝仗。

「社會學評分團」指出：「過去一周民眾對我們武裝部隊的信心顯著上升，沒有任何一個地區被悲觀情緒壟罩。」

烏克蘭西部、中部地區民眾對軍隊的信心程度最高，高達75-78%，南部及東部的信心落在64-66%之間。