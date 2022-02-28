台南月津港燈節、龍崎光節空山祭2月28日落幕，台南市政府統計，今年月津港燈節38天展期達110萬人參觀；而採售票制的龍崎光節空山祭，55天展期逾13萬觀展人次，整體售票率達7成5，銷售出超過9萬張票，創下逾500萬票房佳績。

月津港燈節去年受到疫情影響停辦，睽違1年後，今年活動規模不僅燈區歷年最大，展期38天也是歷年最長，近年市府推動月之美術館計畫，帶動小鎮的藝文觀光產業發展，許多遊客白天到鹽水歷史街區及岸內糖廠影視園區等景點旅遊，夜晚到月津港賞燈。

龍崎光節空山祭今年展期內，雖然遭逢寒流氣候不佳、停電等因素，展期比去年短少11天，但多組作品令人耳目一新，也促使整體售票率達7成5，相較去年微幅成長5％，顯示活動獲得民眾肯定，願意以付費支持藝文活動。

台南市政府文化局指出，月津港燈節藉由巷弄燈飾作品的展區，引導觀眾進到街區並在當地消費，地方業者也響應開發許多特色文創商品，相當受到歡迎；而龍崎光節空山祭今年結合左鎮化石園區、山上水道博物館、南瀛天文館、虎頭埤風景區，推出「博物館聯名票」，帶動山區觀光效益。