美國只賣武器不出兵？柯文哲：台灣有護國神山 戰略價值較重要

俄羅斯入侵烏克蘭，前總統馬英九認為美國只會賣武器不會出兵，對於若發生在台灣也是同樣情況嗎？台北市長柯文哲今表示，台灣畢竟對美國來講，戰略價值比較重要，最起碼還有護國神山，不能完全類比。

柯文哲今出席二二八紀念活動時，被問及若發生在台灣也是同樣情況嗎？柯文哲思考了一下說「嗯...」，台灣跟烏克蘭不完全一樣，雖然有類似地方，也有不相同地方。

柯文哲說，台灣畢竟對美國來講，戰略價值比較重要，最起碼我們還有護國神山，全世界半導體重鎮，所以有相同地方、也有不同地方，不能完全類比，不過還是一句話，「靠人吼，還不如靠自己比較安全」。

對於前國民黨主席洪秀柱稱烏克蘭、俄羅斯誰是入侵者、受害者不應該由我們定義，柯文哲表示，「打人的一定不會，吵架先動手的一定不對」，理由一大堆沒有用，相信現在國際社會85％會認為蘇俄不對。

至於聲援烏克蘭的做法，柯文哲說，有啊，前幾天布拉格市長有在發動，叫自由城市聯盟，他說沒問題，只要聲援烏克蘭都會牽制，當然北市府不可能派兵，但要醫療物資、要協助都有，最起碼北市府會響應。

對於中央要各地方政府盤點防空洞，柯文哲說，要不是疫情，去年就要辦，今年萬安演習在北市會大規模的做，他發現有幾十年沒有防空演習，那些小學生要怎麼躲，要求兵役局、警察局、消防局針對今年萬安演習開始寫計畫。