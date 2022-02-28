【愛傳媒藺奕專欄】在台灣，四季的定幕劇總是十分精彩，春櫻之後，百花齊揚。當我們經草木介紹入春，在被寒冷的季候新陳代謝之後，世間的美好，只有花通曉。

流行音樂圈有個名詞，叫洗腦，指一首流行歌曲聽完，完全停不下來，大腦一直跟著上口的旋律循環播放。

之於妻，繡球花就是一種洗腦的花，賞花的人通過花叢，主觀感受到花開的表達意圖，也因為這種意圖啟發了自己的思考，感到舒服、感性。其間，妻不斷和母親開心交談著，這片花海也就有了更深層的意義。

唯一Drama的劇情，就是親眼目睹潭鯉群起交歡追尾的激越盛況，雙鯉交滾時背鰭與尾鰭拍過水面，在日光照耀下艷紅似櫻，意欲彎腰靠近，幾乎被噴濺全身，鯉魚發情也玩潑水節。

我們很榮幸參與今年春天這一場肥鯉和蓮葉、青萍與春泥共同翻滾的水中摇擺，並同樣感受到最古老神秘的祝福，得幸覲見，孜孜汲汲、晝夜不替，內心也升起冉冉飄揚的鯉魚旗。

作者為文學奬得主

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