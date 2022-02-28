俄羅斯持續對烏克蘭發動攻擊，新加坡外交部長維文今天表示，星國將對俄羅斯進行制裁，包括針對可直接作為武器傷害烏克蘭人民或讓他們屈服的物品，實施出口管制。

綜合星媒報導，維文（Vivian Balakrishnan）今天在國會針對烏克蘭局勢發表部長聲明時也說，新加坡將禁止部分俄羅斯銀行和與俄羅斯有關的金融交易。

他指出，目前正在研擬具體措施，很快會宣布細節。

維文表示，有鑒於俄羅斯對烏克蘭發動前所未見的嚴重攻擊，加上俄羅斯日前否決聯合國安理會一項有關譴責俄國進攻烏克蘭的決議草案，「新加坡打算與其他許多理念相近國家採取一致行動」，對俄羅斯祭出制裁及管制措施。

俄羅斯部隊24日以「特殊行動」為名入侵烏克蘭，俄國入侵烏克蘭至今4天，外電報導，烏克蘭稱境內至今有352名平民喪生，包括14名兒童，另有1684名平民受傷，包括116名兒童。

歐美已宣布將部分俄國銀行逐出SWIFT支付系統，西方多國也紛紛對俄國航班關閉領空。

加拿大、法國、德國、義大利、日本、英國與美國等七大工業集團（G7）國家27日在聯合聲明中警告，若俄羅斯不停止入侵行動，除了已施加的制裁外，他們還將「採取進一步行動」。

新加坡外交部發言人24日也曾表示，無論任何藉口，新加坡都強烈譴責無端入侵主權國家的行為，並重申，「烏克蘭主權、獨立性及領土完整性必須被尊重」。（編輯：韋樞）1110228