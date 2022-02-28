中國汽車工業協會（中汽協）28日發表最新報告稱，2022年全年大陸汽車總銷量預計達到2750萬輛，較上年同期增長5％左右。其中，乘用車為2300萬輛，年增7％；商用車為450萬輛，年減6％；新能源汽車將達到500萬輛，年增率為42％，市場佔有率有望超過18％。

分析指出，隨著深化供給側結構性改革，暢通國內大循環的新格局下，汽車產業的供給側改革不斷深化，大陸汽車產量有望持續增長。特別是在近十年新能源和智能網聯汽車政策的引領下，汽車產業新技術不斷突破，其提供的產品愈可滿足消費者需求，消費者對新能源和智能網聯汽車的接受度不斷提高，新能源汽車市場化快速發展，共同推動了汽車市場的發展。

分析又稱，隨著國際晶片市場調節機制逐步發揮作用，以及在政府和晶片供應商的共同努力下，晶片國產化替代方案已在逐步實施，2022年下半年，晶片供應有望得到一定的緩解。屆時，2021年被抑制的需求將得到釋放，成為促進2022年汽車市場增長的積極因素。