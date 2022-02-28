在高雄舉辦的台灣燈會進入尾聲外，中鋼董事長翁朝棟表示，中鋼總部大樓除了27日晚間外，28日晚假期中，再以烏克蘭國旗代表顏色藍黃兩色燈光呈現，展現力挺烏克蘭的決心。

用行動挺烏克蘭 屏東縣民公園河道燈光打上烏國旗黃藍雙色
烏克蘭捍衛主權奮戰 蔡英文：團結才能面對變局
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