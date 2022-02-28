中鋼挺烏克蘭 總部大樓亮藍黃燈 15:352022/02/28 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （中鋼總部大樓28日晚再呈現藍黃色燈光，力挺烏克蘭。圖／中鋼提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在高雄舉辦的台灣燈會進入尾聲外，中鋼董事長翁朝棟表示，中鋼總部大樓除了27日晚間外，28日晚假期中，再以烏克蘭國旗代表顏色藍黃兩色燈光呈現，展現力挺烏克蘭的決心。 用行動挺烏克蘭 屏東縣民公園河道燈光打上烏國旗黃藍雙色 烏克蘭捍衛主權奮戰 蔡英文：團結才能面對變局 #中鋼 #烏克蘭 #總部大樓 #日晚 #力挺 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 烏克蘭為鑑 專家：認知戰已在大陸網路空間打響 12:162022/02/28 兩岸 出席228追思活動 黃偉哲：烏克蘭對抗強權的團結與勇氣讓人動容 11:532022/02/28 政治 谷歌地圖關閉烏克蘭部分即時資訊功能 11:162022/02/28 財經 二二八紀念活動 陳其邁：對烏克蘭感同身受 10:312022/02/28 政治 幫烏克蘭就是幫台灣 醫揭現在做這事：是害台灣 09:552022/02/28 生活 柏林10萬人上街反戰 烏克蘭人：憂台灣遭同樣命運 09:102022/02/28 國際 他喊「我們都是烏克蘭人」 藥師酸：抗俄保烏的機會來了 00:062022/02/28 政治 蔡其昌結合企業將捐千萬 救助烏克蘭難民 13:352022/02/28 政治 俄羅斯入侵烏克蘭 新加坡將跟進制裁俄國 15:442022/02/28 國際 俄烏開戰 在台烏人籲台灣庇護烏克蘭難民 10:332022/02/28 政治 國軍也有配備！烏克蘭靠這2關鍵武器對抗俄羅斯大軍 15:582022/02/28 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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