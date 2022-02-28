俄烏開戰，不只美日全面展開對俄羅斯的金融制裁，戰線現在也擴大到國內金融業者，據了解，在轉融資業務及輸出保險業務最具代表性的國營銀行中國輸出入銀行，已確定全面暫停和出口廠商相關的輸出保險和4家俄羅斯銀行的「轉融資業務」合作，當初的合約就已明訂，倘若有戰亂發生，則轉融資合作將可隨時暫停。

輸銀目前和俄國進行轉融資業務合作的，共有4家銀行，分別為CREDIT BANK OF MOSCOW（莫斯科信用銀行） JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK CENTER-INVEST AO RAIFFEISENBANK ALFA-BANK，其中ALFA-BANK在2021年10月底才完成轉融資合約的展期簽署。

而在輸出保險業務方面，輸銀則確定將在3月1日，即本週二起，全面暫停對俄國的輸出保險。目前輸銀對於俄羅斯為出口地的輸出保險餘額，大約在500萬美元左右，規模不大，主要以中小企業的出口承保為主。

輸銀指出，在上週就已全面清查所有和輸銀有俄羅斯輸出保險往來的廠商，並且已主動聯絡示警廠商暫時不要出口到俄國，以免到時候貨款出去了，但是收不回來，而經過連日的觀察，俄烏戰爭現在看來恐怕不會在短短數日內結束，因此，輸銀已確定，會從3月1日起，全面暫停對俄國的輸出保險，換言之，台灣的廠商若出口到俄國，一旦出事，將無法得到輸銀的保險理賠。據了解，由於俄、烏均處於戰爭狀態，因此廠商若此時出口烏克蘭，從週一起，貨物也一樣不會納入輸出保險的承保範圍。

輸銀引述財政部關務署的統計指出，截至去年11月底止，台灣與俄羅斯的雙邊貿易金額已有56億5549萬美元，其中台灣出口至俄羅斯的金額為12億29萬美元，較2020年同期成長30.29％，因而透過與當地轉融資銀行的合作，以及輸出保險，來助陣出口廠商，尤其是中小企業型的廠商拓展當地的市場、強化產品競爭力，不過隨著俄烏戰爭爆發、以及全球多國相繼對俄羅斯提出制裁，尤其現在美國將採取諸如將俄國銀行趕出SWIFT組織等更強硬的金融制裁措施，恐將使出口廠商對當地的出口，面臨更大的不確定性，而輸銀對轉融資銀行的合作，也同樣會面臨對方銀行還款的問題。

所謂的「轉融資」合作，是指輸銀的合作方銀行，對於當地的買主若採買的是從台灣出口的貨物，則會提供低利、更長天期借款的資金給予買主，以增加對採買台灣出口貨物的誘因，而資金則是由輸銀負責借給轉融資銀行，但現在俄烏開戰及俄國銀行被趕出SWIFT組織，恐會造成金流中斷或阻塞的問題；而對台灣出口廠商而言，金融制裁也會產生「雪球效應」影響到當地企業的金流，進而衝擊到台灣出口商，使貨款能否如期收到的不確定性升高，因此除了全面向廠商示警之外，再加上當地的高度風險既已隨著俄烏開戰和戰事拖延確定，一旦出事國際再保組織也不見得理賠，因此輸銀不但決定暫停轉融資合作，亦決定從本週二起暫停輸出保險業務。