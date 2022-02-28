今（28日）盧布兌美元匯率暴跌近30％至歷史低點，據財聯社報導，俄羅斯央行決定將基準利率從9.5％提升至20％。俄羅斯央行表示，升息是為了抵消盧布貶值和通膨風險的增加，已準備好採取進一步調整利率。

俄羅斯央行表示，外部環境發生了巨大變化，已準備好採取進一步調整利率，有必要升息以增強存款的吸引力。

與此同時，據國際文傳電訊社報導，俄羅斯將強制企業進行外匯出售。從2月28日開始，俄羅斯企業將不得不出售80％的外匯收入。

英國財政部金融制裁執行辦公室今（28日）發布針對俄羅斯央行進一步經濟制裁的聲明，以應對俄羅斯動用其外匯儲備削弱制裁措施的影響。

英國新的制裁措施將包括：禁止任何英國人與俄羅斯央行、俄羅斯主權財富基金和俄羅斯聯邦財政部有交易往來；限制俄羅斯金融機構、防止俄羅斯公司在英國發行可轉讓證券和貨幣市場工具；阻止指定銀行使用英鎊和清算的能力，受此限制的銀行將無法處理任何付款和進入英國金融市場；先前宣布的適用於克里米亞的金融和貿易措施擴展到頓涅茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和國地區。