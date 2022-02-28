俄國斯與烏克蘭交戰，引發台灣社會各界討論，對於將來若共軍侵台，美國是否會出兵協防的問題。孫文學校總校長張亞中今受訪時表示，烏克蘭是聯合國成員國，與俄羅斯開戰，西方都袖手旁觀了，用什麼理由相信美國跟西方國家會在兩岸衝突時出兵援助台灣？

張亞中指出，烏克蘭是被國際承認的主權國家，也是聯合國成員國，兩岸根據美中三公報的內容，美國認識到台灣是中國的一部份，美國不提出異議，這是美國一中政策的基礎，聯合國2758號決議文也不把台灣當成國家，也就是說兩岸問題，在國際上會被認為不適用國際法的問題。

張亞中表示，兩岸若發生戰爭，中國大陸一定會主張這是內部問題，美國跟西方國家更無法用國際法的理由來介入。以軍力上來看，俄羅斯的軍力跟GDP現在也不如中國大陸，即使如此，美國跟西方國家仍不願為此挑起跟俄羅斯的衝突，那我們要用什麼理由去相信兩岸發生戰爭，美國、歐洲，甚至日韓會出兵幫助台灣？

張亞中強調，兩岸問題終究還是要靠自己，只是選擇方式可以不同，綠營的選擇就是抱著美國大腿，他們認為關鍵時刻，美國會認為台灣比烏克蘭重要，這種想法太天真，以我們對國際政治現實來看，萬一不來呢？烏克蘭打了四、五天，纏鬥下去受害是誰？最大受害者還是烏克蘭人民，美國反而是最大獲利者。

張亞中說，俄烏戰爭給台灣的小小啟事跟教訓是，若真的發生衝突，真正會來的援助是少之又少。像是現在蔡政府譴責俄羅斯，若是美國要台灣譴責的，台灣能選擇嗎？台灣現在就是沒什麼選擇，這是很悲哀的，蔡政府把兩岸搞僵，變成什麼都要聽美國的，也要吃萊豬，完全被美國主導，要照美國說的去做，但台灣希望美國幫忙的，美國就會照做嗎？

張亞中今陪同二二八受難家屬開記者會，發表致蔡英文總統公開信，向蔡英文總統陳遞請願書，祈求以真相與慈悲主動化解社會對立，撫平社會傷痕，促使台灣成為和諧的台灣，隨後並陪同受難家屬親自步行致總統官邸。