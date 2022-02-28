俄羅斯侵略烏克蘭已經第4天，不少俄羅斯士兵被強制上戰場打仗，一名在基輔的烏克蘭記者表示，遇到兩名俄羅斯士兵因為坦克半路沒油，竟跑到烏克蘭警局求救，結果下秒就被警察逮捕，銬上手銬，被記者拍照PO上twitter嘲笑太笨，而這兩士兵技術性投降的舉動，反倒讓台灣網友讚翻是天才、計畫通，「其實是根本不想打吧」。

基輔獨立報（The Kyiv Independent）國防記者伊利亞·波諾馬連科（Illia Ponomarenko）昨晚在twitter發文，表示有兩名俄羅斯士兵在進攻烏克蘭的路上，在哈爾科夫州的舍夫琴科韋把坦克開到熄火，結果這兩天兵竟跑進當地警察局救助，要一些汽油，然後就被逮捕了。記者還曬出兩人上銬的照片，以及軍籍證件。

該文被轉貼到PTT上後，網友們反而大讚這是個明智的選擇，「這招學起來啊，各位俄羅斯士兵」，還有人看透這兩位俄兵雀躍的眼神，「左邊那個根本在偷笑啊」、「這兩個嘴角失守」、「花式投降XD」、「高招，直接放假了」、「不想打用這招厲害XD免費吃牢飯」、「何止不用打，PO出來烏軍也不敢再對他們怎樣，順便跟父母報平安，計畫通」。

有人指出，看的出來這些俄羅斯士兵應該是被普丁騙說要去烏克蘭演習，根本沒有作戰情緒，twitter上還有網友留言，他們是被政府騙，說到烏克蘭會被歡迎，而不是認真開打，讓PTT網友感嘆「俄太慘了，出師無名」、「難怪普丁惱羞成怒，想丟香菇」、「陣前投敵放到各國都是重罪，但被抓就沒辦法」、「可能迷路又落單，技術性投降，不然會被幹掉，很聰明」。