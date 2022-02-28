新冠疫情持續影響大家生活，不少確診案例有一部份因素是室內群聚造成，許多人開始往戶外跑，且去年指揮中心開放爬山不用戴口罩，便有不少人的休閒活動是登高山拍下到此一遊美照，近期有名女網友在登山社團PO出自己的登山美照，立即引起網友暴動。

登山社團「肉腳登山隊」在FB常分享網友爬山的生活照，可以從臉書看到不少登山愛好者打卡，日前社團又分享一名網友PO出爬山生活照，可以見到照片中看見1位登山客，在爬山時戴帽穿著運動外套包得很緊，但一見到太陽露出，立即換裝拉下拉鍊，露出火辣比基尼，使超兇傲人上圍呼之欲出，吸引近6000人朝聖按讚，網友紛紛留言「這套太！好！看！」、「好大」、「我突然覺得我需要上山充電了」、「可以請問一下，妳下一座山要爬哪裡嘛」、「健康又美麗」、「哇！陽光來了！」、「女神就是不一樣～美美啪」、「我真的只是來看風景的!真的啦」、「台灣的山真的越爬越有趣了，常常都可以遇到這種美景」。

「肉腳登山隊」社團PO山友照片。（圖/繆宛蒨FB）

對此，從登山社團分享的臉書，發現超兇女網友名為繆宛蒨，在2021年2月加入「肉腳登山隊」，似乎沒多久即成為登山隊女神，她在IG有著10萬追蹤，且經營服飾品牌，時常在個人IG上分享穿搭及火辣登山照片，而她會穿的如此火辣，和她經營服飾品牌有關，繆宛蒨在FB表明了「爬山到定點脫衣拍照再穿回，且喜歡一個人和帶狗慢慢走，因爲我只喜歡跟我家的狗聊天，因爲她會保守我的秘密最佳的聆聽者。」而她的登山造型成為自己品牌最佳代言人。