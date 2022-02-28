香港疫情未見頂 今破3萬例確診 續創單日新高 15:422022/02/28 中時 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 香港疫情大爆發，消息指，今（28日）新增34466例確診個案。（香港中通社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港疫情大爆發，消息指，今（28日）新增34466例確診個案，再創單日確診新高。 香港食物及衛生局局長陳肇始今（28日）表示，當前疫情仍未見頂，從公共衛生角度出發，越快完成全民檢測越好，會設法壓縮檢測時間。她又提到，港府目前並無完全排除在全民檢測期間實施「禁足令」。 新遠傳 2023營收戰千億元 低價吃到飽賣到今天 申辦量暴增 #新冠肺炎 #大陸 #香港 #確診 #疫情 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南＋1 中油傳染鏈再增歸仁男確診 曾去3間小七 15:192022/02/28 生活 屏東7旬翁兩度遇疫苗烏龍 民呼該買樂透了 04:102022/02/28 地方新聞 油價明創7年新高 95無鉛衝32.2元 04:102022/02/27 財經焦點 大陸援建 香港青衣方艙今啟用 04:102022/02/28 產業財經 香港確診破2.6萬人飆新高 大陸醫療支援抵港抗疫 16:542022/02/27 兩岸 香港單日確診暴增2.6萬例 籲民眾別出門 04:102022/02/28 焦點要聞 環東大道車禍頻傳 遭批路標不清 04:102022/02/28 地方新聞 人民幣中間價升124個基點 創近四年新高 11:162022/02/28 財經 港醫學專家促再引四千大陸醫護 補足方艙醫院所需人力 11:262022/02/28 兩岸 國際油價飆破百美元 汽、柴油各漲0.5及0.4元 04:102022/02/28 產業．科技 港衛生官員：政府不排除全民檢測期間實施「禁足令」 11:432022/02/28 兩岸 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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