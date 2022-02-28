香港疫情大爆發，消息指，今（28日）新增34466例確診個案，再創單日確診新高。

香港食物及衛生局局長陳肇始今（28日）表示，當前疫情仍未見頂，從公共衛生角度出發，越快完成全民檢測越好，會設法壓縮檢測時間。她又提到，港府目前並無完全排除在全民檢測期間實施「禁足令」。