現任WBC重量級冠軍泰森福瑞（Tyson Fury）比巔峰時期的「鐵拳」麥克泰森（Mike Tyson）更厲害？資深拳賽主辦人艾朗（Bob Arum）去年斷言巔峰泰森肯定打不過福瑞，畢竟兩人的體型差距太大，儘管他們都是重量級拳手。然而泰森聽說之後並不介意，他認為自己和福瑞誰是第一都沒關係，因為「兩人都是泰森」。

美國退役格鬥選手夏布（Brendan Schaub）本月在他的播客節目對泰森說：「麥克，我沒有不敬的意思，但以技術來說，福瑞有很強的防守，他的步法很優秀，他是我見過最強的技術拳手。」

泰森回答說：「我不知道，我不在乎他能否打贏我。他的名字是泰森，他打倒我也沒關係，他是以史上最偉大的拳擊手為名。」後來泰森又告訴《Eurosport》說：「你們可以盡量嘲笑福瑞，但是有個美國人叫做麥克泰森的非常以他為榮。世界重量級拳王用我的名字，他是在我之後最棒的重量級拳王。」

福瑞的父親因為崇拜鐵拳泰森，用他的姓氏給兒子取名為泰森福瑞。在麥克泰森看來，福瑞愈強他就愈有面子，反正無論是誰更強，世上最強的拳手都是叫做泰森。

重量級職業拳擊（90公斤以上）沒有體重上限，福瑞身高206公分，體重125公斤；巔峰期的泰森身高178公分，體重100公斤，光是兩人的分量就差距不小。福瑞以耐打和技巧著稱，生涯未有敗績。