彰化縣警察局建置台61線區間測速設備，2月25日恢復運作以來，3天就發現173輛超速違規。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

台61線西濱快速道路彰化段的區間測速系統，2月25日恢復運作，並將於3月1日零時起正式取締開罰。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

別說沒提醒你！台61線西濱快速道路彰化段的區間測速系統，2月25日恢復運作，並將於3月1日零時起正式取締開罰，根據彰化縣警局交通隊統計，截至28日上午8時，3天來就發現173輛超速，警方呼籲用路人遵守道路速限行駛，以免傷了荷包，又危及行車安全。

彰化縣警察局在台61線北上177K至168.1K建置區間測速系統，2020年3月2日起至4月15日執法，短短1個半月共告發3627件超速違規，有效降低車禍事故發生率。

不料因設備廠商更換攝影機韌體，導致系統時間失準，出包後設備全面停用至今，警方主動撤銷所有罰單並提告獲廠商賠償144萬8千多元。

系統設備今年2月18日重新通過法定度量衡檢定及資安檢測，符合交通部標準，並公告恢復執法；彰化警方為避免重蹈覆轍，主動要求廠商增加主機對時，如與主機校對時間不符，即不會開單舉發，另系統也會產出報表，再以人工檢視以杜絕錯誤發生。

交通隊組長汪振豪表示，為改善設備計時偵錯功能，除原先系統主機與網路時間協定(NTP)連線同步功能外，並增設另一組獨立主機，對量測通行時間連續校時偵錯，再至後端進行人工稽核，雙重確認，以確保違規資料正確性，防止錯誤舉發。

彰化縣警察局長吳坤旭表示，台61線快速道路，超速違規比照高速公路罰則，將可依《道路交通管理處罰條例》第33條，處3000元以上、6000元以下罰鍰，他強調取締處罰並非目的，而是希望藉此降低交通事故，確保駕駛人行車安全，呼籲大家遵循道路速限規定行駛。