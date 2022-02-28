228連續假期，台南市艷陽高照，各大景點、商圈也都出現大批人潮。市府觀光旅遊局長郭貞慧28日估計，3天連假期間，全市的遊客人數上看70萬人次。

郭貞慧表示，26、27日全市出現大約50萬人次遊客，周六住房率約9成5、周日也有9成2；28日雖因連假收假日遊客數減少，但關仔嶺一早的人潮更甚於昨天，梅嶺的遊客也相當可觀。此外，市區的國華海安商圈、赤崁文化園區、安平老街、鹽水老街等熱門景點，遊客亦不少，紛紛把加握連假尾聲暢遊台南。

郭貞慧認為，鑑於晚上還有2022馬沙溝漁觀食色地景藝術季、2022府城成功燈會、虎年神農街花燈展、2022月津港燈節、2022第十屆府城普濟燈會及龍崎光節空山祭等精彩的燈會活動，今天預估遊客數上看20萬人次。

郭貞慧還說，3月的台南即將繁花盛開，不僅白河有全球最美的木棉花道，後壁世界級的2022台灣國際蘭展也將登場，誠摯邀請各地鄉親前來遊台南，賞花海、吃美食、品文化、遊古蹟及造訪景點。