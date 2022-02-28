現今戀愛的行式已經越來越開放，也逐漸有人會崇尚「開放式關係」的戀愛或婚姻，而開放式關係並不是毫無原則的跟隨本能去行動，它是建立在雙方知情且自願的基礎上，雙方必須對期望的關係有充分的彼此了解之上；一名網友在網路上發文，表示自己和老婆在結婚之前就說好要維持「開放式關係」，但對方卻在婚後突然反悔，甚至鬧著要和他離婚，讓原PO相當傻眼。

原PO 和老婆婚前協議維持開放式關係。(示意圖/取自達志影像)

原PO在《匿名公社》發文說道，在和老婆決定結婚之前，兩人就已經約定好婚後會給彼此一些空間，但沒想到老婆卻突然反悔，甚至大罵原PO在外面玩女人，哭著要和原PO離婚；此行為也讓原PO不理解的說道，「自己還不是在護膚店上班」，不懂對方在裝什麼清高，明明當初說好要給彼此空間，怒喊「現在在吵X小。」

兩人無法接受就應該讓這段感情及時止損。(示意圖/取自達志影像)

在貼文發出後，網友們也粉粉感到傻眼，表示「我到底看了甚麼」、「這是創作文嗎？」、「沒想到還真的有人認為開放式關係可行」、「想要更有空間就離婚吧」，「離婚吧給彼此自由」，「這還有繼續下去的必要嗎」；但也有網友認為，「人是會變的，聽起來她對你愛意增加有了獨占慾」，且開放式關係本身就很難拿捏，也並不是每個人都有辦法接受，如果沒辦法接受就應該讓這段關係及時止損。