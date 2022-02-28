俄羅斯攻打烏克蘭第4天，稍早之前據《俄新社》報導，俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）今（28日）宣布俄軍已完全控制烏克蘭的領空。眼見家鄉遭炮火侵襲，在台烏克蘭美女網紅歐娜列了11點「美軍不派兵」的原因，並直言美軍若支援歐陸戰場，對台灣恐怕不是好事。

在台灣學中文的烏克蘭正妹歐娜，昨（27日）透過IG限時動態PO一篇「美國為何不出兵？」的文章，共舉出11點分析整體局勢的利害關係，分別為「為何有北約組織」、「烏克蘭出事應由北約先派兵」、「美國出兵會引爆美俄核戰，無暇管台灣」、「美國核心利益不在烏克蘭而在東亞」、「美國民意贊成為烏出兵僅26%」、「美國民意贊成為台出兵有50%，且持續增加」、「俄羅斯對烏克蘭是侵略併吞的行為」、「烏克蘭不輕易為和平向俄羅斯低頭」等。

歐娜分析北約組織的存在，是美國想要扶植歐洲盟友有自主協防歐陸戰場的能力，所以烏克蘭就算出事，也要由北約組織優先派兵，「美國出兵就是美俄直接熱戰，除了大家都不想要的核戰風險外，更將把美國拖住未來的幾個十年，無暇管其他區域（我就是在說台灣）」。她更直言：「簡單說，美國如果派兵到歐陸戰場，無暇顧及台海，對台灣來說，這是好事嗎？」一席話引發台灣網友省思。

今（28日）歐娜再度於IG限時動態針對俄烏戰事酸：「烏克蘭總統在等待美國總統去拯救他，但他忘了美國總統叫『白等』！還有下半段呢！烏克蘭總統在等俄羅斯總理停戰，但他忘了俄羅斯總理叫『不停』！」