由於香港疫情嚴峻，據大公文匯全媒體報導：香港教育局局長楊潤雄今天（28日）下午見傳媒時宣布，全港中小學不遲於下月17日開始提早放暑假，原則上可以在下月7日開始放特別假，直至復活節結束。由於幼稚園假期日數不及中小學，因此特別假期會在3月下旬開始。他表示，如果疫情緩和，當局期望小學與幼稚園在復活節假後恢復面授課堂，中學則在文憑試主科考試後開始面授。

楊潤雄指出，決定將3、4月約4周的上課日調至8月，預料暑假後可以恢復面授，到8月12日結束本學年。

香港教育局局長楊潤雄。（大公文匯全媒體）

考慮到個別學校可能要較多時間重整課程進度、調動人手、理順行政工作等，將彈性容許學校不遲於3月17日開始放特別假期，亦相應調整最後上課日至最早8月2日，而2022／23學年維持在9月1日開始。

至於私立及國際學校，由於課程及非本地公開考試與本地學校不同，因此在3及4月會維持網課安排。