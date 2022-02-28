由於香港疫情嚴峻，據大公文匯全媒體報導：香港教育局局長楊潤雄今天（28日）下午見傳媒時宣布，全港中小學不遲於下月17日開始提早放暑假，原則上可以在下月7日開始放特別假，直至復活節結束。由於幼稚園假期日數不及中小學，因此特別假期會在3月下旬開始。他表示，如果疫情緩和，當局期望小學與幼稚園在復活節假後恢復面授課堂，中學則在文憑試主科考試後開始面授。
楊潤雄指出，決定將3、4月約4周的上課日調至8月，預料暑假後可以恢復面授，到8月12日結束本學年。
考慮到個別學校可能要較多時間重整課程進度、調動人手、理順行政工作等，將彈性容許學校不遲於3月17日開始放特別假期，亦相應調整最後上課日至最早8月2日，而2022／23學年維持在9月1日開始。
至於私立及國際學校，由於課程及非本地公開考試與本地學校不同，因此在3及4月會維持網課安排。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。