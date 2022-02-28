國道一號南下369公里處，靠近瑞隆路匝道口，今（28日）在連假最後一天收假時，下午3點多發生7車追撞事故，造成原本就車流較多的路段回堵近4公里，時速甚至一度只有1公里，據悉事件目前無人傷亡。

國道一號南下369公里處，靠近瑞隆路匝道口，今（28日）在連假最後一天收假時，下午3點多發生7車追撞事故，造成原本就車流較多的路段回堵近4公里。（翻攝自國道即時路況）