國一南下瑞隆路段「7車連撞」塞爆 時速不到10駕駛崩潰 15:582022/02/28 中時新聞網 宋原彰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道一號南下369公里處，靠近瑞隆路匝道口，今（28日）在連假最後一天收假時，下午3點多發生7車追撞事故，造成原本就車流較多的路段回堵近4公里。（翻攝自國道即時路況） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道一號南下369公里處，靠近瑞隆路匝道口，今（28日）在連假最後一天收假時，下午3點多發生7車追撞事故，造成原本就車流較多的路段回堵近4公里，時速甚至一度只有1公里，據悉事件目前無人傷亡。 國道一號南下369公里處，靠近瑞隆路匝道口，今（28日）在連假最後一天收假時，下午3點多發生7車追撞事故，造成原本就車流較多的路段回堵近4公里。（翻攝自國道即時路況） 北返車潮高峰過 今小塞明順暢 「甩尾」倒車連撞2車 路虎駕駛裝傻走人 車主怒下最後通牒 #瑞隆路 #時速 #收假 #國一南下 #連撞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 春節收假！國道今北返車流多9大地雷路段曝 下午2時後最塞 11:152022/02/05 生活 228連假國道塞 國道5號恐花７倍時間 04:102022/02/12 生活新聞 影／國一4車連環撞成貪吃蛇 國光客運也被撞凹 9人急送醫 19:572022/02/09 社會 影》完全沒減速 台中轎車深夜連撞路旁5車 車頭全爛 10:362022/02/06 社會 影》酒駕連撞10車還想落跑 婦因「太醉」倒地下場慘了 10:302022/02/05 社會 北市清潔隊提早收假 明起恢復垃圾清運 11:172022/02/03 生活 228收假日國5主線一度回堵4公里 塞車恐至深夜緩解 12:342022/02/28 生活 炎亞綸開示「收假如何調適」 手握「那一支」位置好害羞 18:302022/02/07 娛樂 最高時速竟達141公里 中潭公路區間測速4月正式上路執法 17:432022/02/15 社會 年假尾聲北返現車潮 台9線時速約3、40公里 18:592022/02/05 生活 初三國5北上紫爆！宜蘭到頭城時速僅13公里 12:202022/02/03 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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