中華男籃28日在日本沖繩進行世界盃亞太區資格賽第1階段最後一場賽事，對手是先前以61比98輸球的澳洲，儘管歸化中鋒阿提諾全場拿下20分、13籃板，中華隊仍以71比90不敵澳洲，苦吞世界盃資格賽3連敗，下個階段預計6月30日進行。

中華隊今天又換了一套先發陣容應戰，改用白曜誠、韓杰諭、吳曉謹、周桂羽搭配阿提諾先發，開賽攻守相當有序，且很快就全員得分進帳，一度以18比15領先，不過澳洲隨即打出10比2超前，雙方打完首節，澳洲取得29比25領先。

澳洲次節開始打出10比0攻勢擴大領先，關鍵出在中華隊進攻太亂，且失誤頻傳，阿提諾更在上半場還剩1分51秒因為大聲咆嘯被吹技術犯規，幸好中華隊仍有周桂羽與白曜誠的三分球撐住場面，上半場結束，中華隊46比56落後。

中華隊卻在第3節前面8分鐘陷入得分荒，竟然僅有范士恩的一個進球，加上阿提諾與周桂羽的4罰3中，總共只拿5分，澳洲趁機取得68比51大幅領先，儘管阿提諾總算完成「三分打」止血，中華隊打完前3節，仍以56比73落後澳洲。

澳洲末節一開始打出6比2再次拉開差距到20分以上，不過林秉聖投進超大號三分球，也讓中華隊板凳區士氣高漲，接著換成吳曉謹與白曜誠各投進1顆三分球，可惜仍未縮小太多落後差距，起碼中華隊展現拚勁與鬥志到比賽結束那一刻。

光在籃板數上，中華隊整整輸給澳洲21個(30比51)，可見雙方身材上的懸殊差距，除了阿提諾貢獻雙十數據，富邦勇士前鋒周桂羽也拿10分、4籃板及2助攻，義守大學後衛白曜誠10分、6助攻與3抄截，中信特攻後衛林秉聖9分，此役周儀翔並未登錄。