民眾控服務處強佔民地 中市議員林碧秀怒回抹黑

台中市政府今（2月28日）在東區東峰公園舉辦二二八追思活動，場外出現民眾舉白布條抗議台中市議員林碧秀位大里區服務處強佔民地還是違建，對此，對此，林碧秀服務處表示是栽贓抹黑，該案109年5月21日最高行政法院已判決裁定該處土地上之建物擁有合法的地上權，且地上建築物都有合法繳房屋稅，對於有心人士借選舉將至造謠生事，深表遺憾。

高喊「鴨霸議員，強佔民地」，林註川祭祀公業特別代表人林炳進與林歸谷等人在東峰公園二二八紀念會場拉白布條抗議；林歸谷表示，台中市議員林碧秀目前在大里區服務處是強佔林註川祭祀公業土地，也是他們祖傳的土地，地上物也是違建。

林歸谷說，數十位土地所有權人曾經提告，要求拆屋還地，但林碧秀透過立法委員許淑華在立法院召開協調會議喬土地，找台中市政府的高官去喬，還說有通知了林註川祭祀公業相關的繼承人，但他們都沒有一個人被通知到場。

林歸谷也說，他們六年前向市政府舉報該建物是違建，結果到現在都沒拆，法律遇到特權就轉彎、不公不義。

對此，林碧秀服務處表示是栽贓抹黑，林碧秀家族使用的土地可追溯自日據時代，該服務處則在921後就已經蓋好使用，林歸谷等人所主張的早在109年5月21日最高行政法院已判決裁定該處土地上之建物擁有合法的地上權，且也確認上訴人不適格，並駁回上訴人的上訴訟定讞。