二二八事件75週年，基隆市長林右昌表示，二二八事件在各座城市時間點不同，基隆當年是3月8日，軍隊從基隆港登入，展開鎮壓屠殺行動，據耆老轉述，港口血流成河，這次中樞紀念儀式基隆舉行，別具意義。

中樞紀念儀式首度在基隆舉行，今年主題「有心無懼‧河畔風起」，林右昌陪同總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、二二八基金會董事長薛化元及受難者家屬代表高兆弘等與會。由蔡英文向受難英靈獻花致敬，並親頒回復名譽證書給受難者家屬。

林右昌致詞時表示，二二八事件75週年，第一次中樞紀念儀式移師到基隆，他提及，今天舉辦活動所在場地是人工加蓋平台，稱為市民廣場，下方是田寮河，右手邊是東岸商場，實際上以前是基隆港的一部分，也是填海造陸建造的建物。

林右昌指出，二二八事件延續一段時間，在各縣市發生時間、場所不同，他提及，自從任職後，地方罹難者家屬要求，把原本市府紀念日，更改為軍隊從基隆港上岸進行屠殺，以及相關行動日子，為還原歷史，基隆的二二八紀念儀式，改訂在3月8日。

他說，根據多地耆老、罹難家屬、遺眷口述，當時基隆港血流成河，很多受難民眾被鐵絲穿手掌推入基隆港，歷史的慘劇，透過耆老口述一直傳承，但自己在學生時期，無法從課本看到歷史真實內容，直到大學才有機會接收相關資訊，當時受很大影響，也是現在參與政治、推動台灣民主，以及加入台灣民主等行動的契機之一。

林右昌表示，在所有前輩及二二八家屬、遺眷不斷爭取下，二二八事件在台灣已不是禁忌，孩子能正當公開閱讀教育書本、理解這段歷史，也成為大家認清台灣前途未來很重要的一步。