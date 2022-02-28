新北市長侯友宜今（28日）下午出席新北市二二八事件75周年紀念儀式。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（28日）下午出席新北市二二八事件75周年紀念儀式。（葉書宏攝）

宣布連任新北市長？侯友宜：團結好好做事

新北市長侯友宜今（28日）下午出席新北市二二八事件75周年紀念儀式，媒體則持續關注是否宣布連任，侯表示，今年是這一任最後1年，離選舉還有一段時間，國家最重要是團結好好做事，讓選舉氛圍、政治衝突、對立跟口水減到最低。

侯友宜表示，這一任任期，今年是最後一年，今年第4年也是更要努力認真做事，唯有做事再做事，才能對得起選民，更重要離選舉還有一段時間，國家最重要是團結好好做事，讓選舉氛圍、政治衝突、對立跟口水減到最低。

侯也提及，唯有做事，希望今年選舉過程中，應該靜下心來，有行政職務的人努力做事，回饋市民所託負，國家才能團結往前走。此外，其實離選舉還有7至8個月時間，還很長，現在最重要把握當下，努力為新北市民、為國家做更多的事，做事才能團結往前走，符合大家期待。

媒體追問侯友宜是否擔心宣布連任被問及「做好？做滿？」侯回應，自己從最基層警開始，做了15個職位，每一個職位把角色扮演好，全力以赴，唯有角色扮演好才是最重要。

侯友宜強調，未來如同面對槍戰一樣，當面對不同狀況、上戰場，到底是否可全身而退，是否可贏得目標，往往並非自己可以決定，唯一就是把握現在，好好努力做事。